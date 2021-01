Meer stress en depressie door corona

Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders ervaart meer stress en zelfs gevoelens van een depressie sinds de uitbraak van corona en de daarbij komende maatregelen en ontwikkelingen. Naast een tweede en zelfs derde coronagolf komt er volgens psychologen een andere golf aan: een mentale golf waarbij burn-outs door de coronacrisis op de loer liggen. Hierbij gaat het om meer burn-outs dan gewoonlijk.

Emotionele pandemie door corona

De grootste reden voor een burn-out in deze tijden? Het vele piekeren en malen. We maken ons zorgen over de gezondheid van familie, de toekomst, een baan en de financiële situatie. Daarnaast zijn er minder prikkels die het dagelijks leven normaal kleur geven. De horeca is gesloten, winkels zijn dicht en andere leuke activiteiten zoals een bezoek aan de bioscoop of het museum kunnen momenteel niet. Tel daarbij een avondklok en een limiet aan het aantal bezoekers per dag op en je hebt een combinatie waar de mens als gewoontedier in eerste instantie niet voor gemaakt is. Als dit zo door blijft gaan, verwacht menig psycholoog een mentale of emotionele pandemie.

Het stressniveau is bij veel mensen hoger, omdat het ‘normale’ leven vol ritmes vastigheden is aangetast. Misschien ben je je baan kwijt, heb je een dierbare verloren zonder afscheid te kunnen nemen of heb je geen goede werkplek thuis kunnen opbouwen. Wat de reden ook is; het is niet gek dat wanneer je structuur weg is je stress ervaart en in sommige gevallen zelfs (licht) depressief wordt. Een beetje stress kan niet direct veel kwaad, maar langdurige stress en negatieve gevoelens zijn van invloed op je lichaam en geest. Je kunt er zelfs chronische hersen- en hartschade aan overhouden.

Stress verminderen tijdens coronacrisis

Daarom is het van groot belang om hoe dan ook stappen te ondernemen om stress te verminderen. Daar heb je uiteindelijk baat bij, omdat je op die manier geestelijke én lichamelijke klachten tegen kunt gaan. De belangrijkste stap is om voor voldoende ontspanning te zorgen tijdens de coronacrisis. Hieronder lees je enkele tips die je kunt toepassen om met een beter gevoel de pandemie door te komen:

Zorg voor structuur in je dag, ook al werk je vanuit huis. Leef alsof je wel naar kantoor of naar school moet en ga dus op vaste tijden naar en uit bed. Neem pauze tussendoor en werk niet te lang door.

Let op voldoende ontspanning; ook tijdens een werkdag. Lees tussendoor een boek of doe een spelletje om stress tegen te gaan. Een product waarmee je symptomen van stress kunt verlichten is de zogeheten pop-it, een soort siliconen speelgoed waarmee je oneindig bubbels naar beneden kunt drukken zoals bij bubbeltjesplastic. Anti stress fidget toys worden ook gebruikt als leerhulpmiddel en zorgen voor een algeheel fijn gevoel.

Eet gezond en drink voldoende water. Het is heel aantrekkelijk om een vette maaltijd te bestellen wanneer je je niet op je best voelt. Toch is het aan te raden om juist voor groenterijke maaltijden te gaan waarin veel vitaminen zitten. Daar ga je je uiteindelijk echt beter van voelen.

Beweeg genoeg. Ga het liefst iedere dag even naar buiten voor een wandeling of een fietstocht. Een home workout is natuurlijk ook goed voor je lichaam en geest.

Haal regelmatig een frisse neus. Het is bewezen dat de buitenlucht goed voor je is. Het maakt niet uit of je een ommetje in je eigen wijk maakt of dat je even het bos in gaat voor een lekkere wandeling. Het buiten zijn geeft je een beter gevoel dan wanneer je de hele dag binnen zit.

Houd altijd contact met de mensen om je heen, ook wanneer het misschien lastig is om elkaar fysiek te zien. Spreek af om even te (video)bellen, ga samen telefonisch lunchen of doe samen een spelletje online.

Merk je dat het constant volgen van het nieuws je alleen maar meer stress laat ervaren? Volg niet elke dag het nieuws, maar kies voor momenten. Het belangrijkste nieuws bereikt je over het algemeen toch wel. Dit geldt ook voor social media waar nieuws en andere berichten over corona worden gedeeld.

Grootste psychologische experiment ooit

Natuurlijk zijn dergelijke tips vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Helemaal wanneer menig expert en psycholoog deze tijden ziet als het grootste psychologische experiment ooit. Soms heb je een duwtje in de rug nodig van een ander. Anderen zien vaak beter wat goed voor je is of wat je kan helpen in dit soort crisissituaties. Ga daarom met anderen op een actieve manier op zoek naar manieren om je stressgevoel te verminderen.

Daarom is dat sociale contact ontzettend belangrijk om te behouden. Soms is het misschien lastig om contact te houden met mensen op afstand, maar je zult zien dat dat een goede basis is voor hoe je jezelf voelt. Anderen hebben vaak ook weer totaal andere inzichten die jij mee kunt nemen in je alledaagse gevoelens en activiteiten.