Nog een relschopper Museumplein 17 januari aangehouden

Opnieuw heeft zich een verdachte gemeld die betrokken was bij de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari. De man, een 29-jarige inwoner van Houten, meldde zich dinsdagavond nadat beelden waren getoond van hem en drie anderen in Opsporing Verzocht.

De Houtenaar is aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Over de drie andere verdachten heeft de politie veel tips gekregen en er zijn ook namen genoemd. De beelden van de verdachten zijn daarom vooralsnog offline gehaald.

De politie roept mensen die tijdens ongeregeldheden strafbare feiten hebben gepleegd op zich te melden. Daarmee voorkomen ze dat ze herkenbaar worden getoond op tv en sociale media.