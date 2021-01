OM gaat uit van moord of doodslag in zaak 14-jarig meisje Almelo

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vader en twee minderjarige zonen die zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 14-jarig meisje uit Almelo van moord dan wel doodslag. Daarnaast beschuldigt het OM hen van het verstoppen van het lichaam van het slachtoffer.

Het OM heeft dat woensdag bekendgemaakt. Justitie vordert bij de raadkamer van de rechtbank de gevangenhouding van het drietal op basis van die voorlopige aanklacht. Dat gebeurt op een besloten zitting.

Volgens het OM is er momenteel nog genoeg reden om de drie verdachten in voorarrest te houden. Het onderzoek is nog in volle gang. Het OM maakte eerder al bekend dat wordt uitgegaan van een misdrijf, op basis van de resultaten van de sectie op het lichaam van het meisje.

Het slachtoffer werd op 10 januari na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Een dag later werd de derde verdachte opgepakt. Inmiddels hebben zich meerdere getuigen gemeld die mogelijk iets over de zaak kunnen zeggen.