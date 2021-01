Politiechef: het is rustiger op straat

Het is woensdagavond rustiger op straat dan voorgaande avonden waarin in diverse gemeenten relschoppers de straat opgingen. Op sociale media is het echter nog onrustig, ziet politiechef Willem Woelders.

Bij Nieuwsuur meldde hij woensdag al “een man of twintig te hebben aangehouden die vanuit huis deze opruiing deden. Die zijn door ons opgehaald en zitten nu op een politiebureau. Ik denk dat dat ook helpt.”

Op straat in onder meer Den Haag, Amsterdam en Rotterdam waren nog enkele groepen op straat te zien, aldus Woelders. Die jongeren werden aangesproken door politiemensen. Ook wordt nauw samengewerkt met mensen van gemeenten en bijvoorbeeld buurtvaders. En dat werkt, volgens hem.