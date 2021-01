Rutte en Grapperhaus spreken met agenten Rotterdam-Zuid

Premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus hebben samen met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdagavond een bezoek gebracht aan het politiebureau Maashaven in Rotterdam-Zuid. Ze spraken daar met agenten over de rellen die zich deze week in de wijk afspeelden.

Onder meer op en rond de Beijerlandselaan belaagden vele tientallen relschoppers maandagavond urenlang agenten. Ze gooiden met vuurwerk en stenen. De raddraaiers stichtten brandjes, vernielden bushokjes en winkels en plunderden een supermarkt.

De mobiele eenheid kwam eraan te pas om de straten schoon te vegen. Daarbij werd ook een waterkanon ingezet. Zeker tien agenten raakten gewond.

Rutte noemt het “ontzettend indrukwekkend” om te spreken met mensen die de afgelopen dagen “die verschrikkelijke criminaliteit het hoofd hebben proberen te bieden, voor ons allemaal, om de stad en ons land veilig te houden”. Hij noemt de rellen in Rotterdam en andere steden “idiotie”, die meteen moet stoppen.

Of de relatief rustige dinsdagavond betekent dat het ergste achter de rug is, moet volgens Rutte nog blijken. “We weten niet wat er gebeurt de komende dagen.” De premier doet een beroep op bijvoorbeeld ouders en vrienden van relschoppers. “Spreek ze erop aan, hou ze tegen en zorg dat ze thuisblijven.”

Zowel Rutte als Grapperhaus benadrukt dat de relschoppers “heel hard” worden aangepakt, en dat de politie zwaardere middelen als traangas niet schuwt als ze nodig zijn om de orde te herstellen. “Ouders moeten zich ook realiseren waar hun kinderen zich in dreigen te begeven”, aldus Grapperhaus.

Aboutaleb bezocht de wijk dinsdag al en noemde de relschoppers “schaamteloze dieven”. De politie heeft in verband met de ongeregeldheden al zeker zestig mensen aangehouden.