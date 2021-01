Tefaf Maastricht uitgesteld tot september

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht wordt dit jaar pas in september gehouden. Normaal is het drukbezochte evenement altijd in maart. Voor dit jaar was het wegens corona al een keer vooruit geschoven naar eind mei/begin juni, maar de organisatie denkt dat de kansen op doorgaan in september een stuk groter zijn, onder meer door het vaccinatieprogramma dat dan al goeddeels uitgevoerd zou moeten zijn.

Het is nog niet te zeggen hoeveel deelnemers de beurs kan verwelkomen. Wel wordt deze ruimer van opzet, zo gaan de paden van vier naar vijf meter breedte om het afstand houden te vergemakkelijken. De organisatie streeft intussen toch naar een “echte beurservaring”. Niettemin komt er tegelijkertijd een online deel, voor wie niet kan of wil komen.

De beurs, die doorgaans zo ’n 70.000 bezoekers trekt en in 2020 nog halverwege werd afgebroken wegens corona, zal plaatshebben van 11 tot en met 19 september (met preview dagen vanaf 9 september).

De Tefaf New York Spring van dit jaar is intussen van de baan, die wordt dit jaar overgeslagen.