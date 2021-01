122 verdachten opgepakt na rellen Den Bosch en Eindhoven

De politie heeft al 122 mensen opgepakt op verdenking van deelname aan de rellen in Den Bosch en Eindhoven. Voor de Bossche rellen afgelopen maandagavond zijn 52 arrestaties verricht, voor die in Eindhoven afgelopen zondag 70, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend. Het aantal aanhoudingen zal de komende dagen oplopen, verwacht het OM.

Inmiddels heeft het OM bij zes verdachten beslag gelegd op bankrekeningen en zijn twee auto’s in beslag genomen. Ook is loonbeslag gelegd. “Dit geld kan later gebruikt worden om de gedupeerden te compenseren”, aldus het OM. “Wij zijn nu bezig om ook beslag te leggen op vermogen en goederen van andere verdachten.”

Een groot deel van de aangehouden mensen werd zondag en maandag al opgepakt. Mensen die uitsluitend zijn opgepakt wegens het negeren van de avondklok of het niet luisteren naar de politie, zijn al vrijgelaten. Zij krijgen later een boete, tenzij uit beelden van de rellen alsnog blijkt dat ze meer op hun kerfstok hebben. Mensen die nog vastzitten, hebben ernstiger feiten gepleegd. Daarbij kan gedacht worden aan openlijke geweldpleging, mishandeling, opruiing, diefstal in vereniging en vernieling.

“Inmiddels zijn voor de Eindhovense zaak zes personen voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat zij voorlopig allemaal vast blijven zitten. Voor de rellen in Den Bosch geldt dat wij vijf mannen gaan voorgeleiden aan de rechter-commissaris. Van nog eens zes mannen wordt de aanhouding bij de rechter-commissaris getoetst. Daarna wordt besloten wie van deze groep nog meer wordt voorgeleid.”

De eerste verdachten moeten zich volgende week vrijdag verantwoorden voor de rechter. Daarna volgen nog twee snelrechtzittingen. Het gaat daarbij om minder complexe zaken, maar evengoed eist het OM dan hoge straffen, met name celstraf. Wie geweld gebruikte tegen hulpverleners, agenten of journalisten kan een dubbele strafeis verwachten. “Sommige rechtszaken worden later gepland. Dat zijn bijvoorbeeld de zaken waarbij extra onderzoek nodig is.”