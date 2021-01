Burgemeester kondigt noodverordening af voor Weert

Burgemeester Ina Leppink – Schuitema (VVD) heeft donderdag voor de gemeente Weert per direct een noodverordening afgekondigd. Ook is de hele gemeente, bestaande uit Weert en Stramproy, aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester vreest ernstige wanordelijkheden, nadat maandag- en woensdagavond de politie de handen al vol had aan groepjes jongeren die de avondklok negeerden. De inzet van de politie voorkwam erger.

De noodverordening duurt tot 10 februari. Op social media wordt opgeroepen om naar Weert te komen, aldus de burgemeester. Daardoor bestaat de vrees voor ernstige verstoringen van de openbare orde, mede door de aanwezigheid van (vuur)wapens, aldus de burgemeester. Iedereen in Weert en Stramproy kan aangehouden en gefouilleerd worden, ook als daartoe geen directe aanleiding is.