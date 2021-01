De voordeligste iPhone van 2021

Dit jaar, zoals ieder jaar zullen er weer enkele nieuwe iPhone modellen op de markt komen. Maar in 2020 zijn er vanwege de coronacrisis wereldwijd meer laptops, desktops en andere elektronica aangeschaft. Hierdoor kwam ook Apple in de problemen en was het een stuk lastiger om een iPhone 12 te bemachtigen. Dit probleem zal volgens leveranciers door zetten tot 2022 dus is het handig om naar alternatieven te kijken.

iPhone SE 2020

Afgelopen voorjaar is de iPhone SE 2020 op de markt gekomen. De SE series is voor Apple een budgettoestel, en voor veel mensen is dit ook een belangrijke reden om te kiezen voor dit model. Een andere overweging is het ontwerp van de iPhone SE 2020. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de iPhone 8. Zo heeft de SE 2020 nog een thuisknop en is het scherm ook iets kleiner dan bij de nieuwe modellen door de aanwezigheid van de zwarte randen. Het uiterlijk van de iPhone mag dan wat ouder zijn, aan de binnenkant zit een van de snelste processoren van dit moment. Dezelfde processor vindt je ook in de iPhone 11! Dit is dus een telefoon die gemakkelijk vier jaar mee gaat. Een iPhone SE 2020 heb je nieuw voor al 485 euro, maar kun je kunt de iPhone SE 2020 refurbished krijgen voor maar liefst 370 euro.

iPhone 11

De iPhone 11 was natuurlijk het toptoestel van 2019. De iPhone 11 heeft een bekend ontwerp en aan de voorkant is dan ook weinig veranderd. Met een 6,1 inch scherm en de A13 processor beschik je over een iPhone waar alles vloeiend op draait en ook waar kleuren prachtig op worden weergegeven. Elk jaar maakt Apple de camera ook beter en beter. Naast een 12 megapixel camera heb je nu ook een ultragroothoeklens. Deze nieuwe lens is handig, omdat je gemakkelijk een grote groep mensen of natuurgebied kan fotograferen. Deze combinatie maakt fotografie toegankelijk voor elke hobbyist. Een iPhone 11 heb je al voor 676 euro, terwijl je een iPhone 11 refurbished al kan krijgen voor 599 euro.

Refurbished iPhone

Een andere alternatief om als consument aan te denken, is om een kijkje te nemen op de refurbished markt. Het kiezen voor een refurbished toestel is in de afgelopen paar jaren steeds populairder geworden en ook refurbished iPhones zijn ontzettend populair. Een refurbished iPhone is een iPhone die al een vorige eigenaar heeft gehad, maar deze is vervolgens schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig is gerepareerd door experts.

Een refurbished iPhone wordt bij een website als refurbished.nl ook voorzien van 3 jaar garantie, zijn ook goedkoper en ook een duurzaam alternatief. Ook oudere modellen zoals de iPhone 7 & 8 zijn nog volop verkrijgbaar als refurbished. Zo heb je een iPhone 8 al voor 245 euro. Maar ook de iPhone 11, die vorig jaar werd uitgebracht heb je refurbished al 599 euro.

De iPhone X

De beste iPhone van 2017 was toch echt de iPhone X. Een vernieuwd ontwerp en technologie wat diende als een mijlpaal voor Apple. Met de iPhone X stapte Apple voor het eerst over naar een oled-scherm dat de complete voorkant vulde. Geen randen aan de zijkant meer en ook de homeknop werd verwijderd om ruimte te maken voor nog meer schermruimte. In Plaats van de homeknop kwam Apple met de optie om de iPhone X te ontgrendelen met je gezicht via Face ID. Het nieuwe ontwerp en de andere ontwikkelingen zijn ondertussen de norm voor alle nieuwe iPhones. Toen in 2018 Apple de iPhone XS, XS Max en iPhone XR uitbracht haalde Apple de iPhone X uit de handel. Bij veel providers en webwinkels is nu de voorraad van iPhone X op en kun je deze alleen nog refurbished aanschaffen Een refurbished iPhone X heb je al voor 390 euro.

Blijf slim en blijf vergelijken

Naast alle genoemde iPhones zijn er nog veel meer Apple producten die als refurbished worden aangeboden. Denk hierbij aan iPads of zelfs iMacs, je kunt zelfs Apple Watches refurbished krijgen tegenwoordig! Oudere iPhones zoals de iPhone 6 kun je beter links laten liggen omdat deze ouder dan zes jaar is en hierdoor niet meer ondersteund wordt door Apple. Dit betekent dat je geen updates meer ontvangt en deze iPhones ook niet meer compatibel zijn met de nieuwste IOS-versies. Het is dus belangrijk om je goed te informeren. Bij een website als refurbished.nl vergelijk je gemakkelijk verschillende aanbieders en kom je zo tot de best mogelijke aanbieding. Ook wordt 3 jaar garantie geboden om alle aankopen die gedaan worden via refurbished.nl.