In Tiel zijn drie jonge mannen aangehouden voor opruiing. De politie pakte de eerste, een Tielse jongen van 18, woensdag al op. Twee anderen, een 16-jarige jongen uit Tiel en een man van 21 uit de gemeente Buren, werden donderdag aangehouden. Via sociale media hadden ze opgeroepen om te gaan rellen in Tiel. De politie treedt daar hard tegen op en is momenteel extra alert op aankondigingen van rellen op sociale media.