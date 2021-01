Gebarentolk bij verkiezingsdebatten en Jeugdjournaal

De NPO en RTL zetten in aanloop naar de landelijke verkiezingen op 17 maart gebarentolken in tijdens grote verkiezingsdebatten. Daarnaast heeft de publieke omroep besloten vanaf 1 maart ook de dagelijkse uitzendingen van het NOS Jeugdjournaal van 19.00 uur met een gebarentolk te ondersteunen. Daarmee komt de NPO tegemoet “aan een langgekoesterde wens van de kijkers, zo weten we uit onderzoek”, zegt Martijn van Dam van de NPO.

“Wij zijn er voor iedereen. Ook als je niet goed kunt horen of zien, proberen wij te zorgen dat je aangesloten blijft bij enkele van onze belangrijkste programma’s”, aldus Van Dam, die als bestuurder van de NPO verantwoordelijk is voor ‘toegankelijkheidsdiensten’ zoals ondertiteling en gebarentolken. De NPO ondertitelt al bijna alle programma’s, maar voor mensen met een gehoorbeperking die gebarentaal beter kunnen volgen dan geschreven tekst, wordt de tolk ingezet. De slotdebatten van 16 maart en het NOS Jeugdjournaal-verkiezingsdebat op 14 maart worden ondersteund met een gebarentolk.

Demissionair minister Arie Slob (Media), die de afspraken met RTL en de NPO maakte, vindt het “belangrijk dat iedereen zich goed kan laten informeren over de standpunten van politieke partijen”. “Daar hoort bij dat belangrijke verkiezingsdebatten voor iedereen te volgen zijn. Of iemand doof of slechthorend is, mag dat niet in de weg staan.” RTL is weliswaar geen publieke partij, toch lukte het ook om met de commerciële zender afspraken te maken. “Het is een sympathieke stap, waar ook RTL zich in kon vinden”, aldus een woordvoerster van het ministerie.

RTL bevestigt dat bij het RTL Verkiezingsdebat op zondag 28 februari een gebarentolk wordt ingezet.

De Tweede Kamer wil al langer dat de overheid de informatievoorziening voor doven en slechthorenden bij crises en rampen verbetert. Zo was de informatie over de aanslag in Utrecht in 2019 voor veel mensen met een gehoorbeperking niet te volgen. Nadat bij meerdere persconferenties aan het begin van de coronacrisis geen gebarentolk aanwezig was geweest, uitten doven en slechthorenden kritiek. Sindsdien wordt ook het NOS Journaal van 20.00 uur ondersteund met een gebarentolk. Dat blijft zo, “ook als de coronacrisis achter de rug is”, meldt de NPO. Alle programma’s waar de ondersteuning voor slechthorenden te zien is, worden uitgezonden via het themakanaal NPO Nieuws.