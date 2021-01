‘Gelekte GGD-gegevens vorig jaar al misbruikt’

Gegevens van burgers die werden gestolen bij de GGD zijn mogelijk vorig jaar al gebruikt door oplichters. De Fraudehelpdesk kan ongeveer veertig eerdere meldingen terugkoppelen aan het maandag onthulde datalek bij de gezondheidsdiensten. Dat bevestigt de woordvoerder van de helpdesk na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die door de GGD gebeld werden vanwege bron- en contactonderzoek en een dag later een verdacht telefoontje kregen via een ander nummer. “De bellers deden zich voor als de GGD en haalden in die gesprekken informatie aan die eerder in het belletje voor het bron- en contactonderzoek besproken was, zoals de namen van de contacten die de positief geteste mensen doorgaven. In het telefoongesprek probeerden de kwaadwillenden daarmee burgerservicenummers en e-mailadressen van die contacten te ontfutselen”, aldus de woordvoerder van de Fraudehelpdesk. Sommige gedupeerden belden daarna de GGD om te checken of de telefoontjes inderdaad daarvandaan kwamen, en dat bleek niet het geval.

Volgens de woordvoerder zijn deze meldingen vermoedelijk het topje van de ijsberg. Kwaadwillenden kunnen de gegevens immers ook hebben misbruikt bij bijvoorbeeld identiteitsfraude en vormen van phishing, en dan is het verband met het GGD-lek niet meer te achterhalen.

Donderdag onthulde RTL Nieuws dat de GGD al maanden eerder door eigen medewerkers was gewaarschuwd voor kwetsbaarheden rondom de coronasystemen met daarin de priv√©gegevens van miljoenen Nederlanders. De interne kritiek is door leidinggevenden telkens weggewuifd. De Tweede Kamer wil volgende week in debat over de gebrekkige databeveiliging bij de GGD’en. Een ruime meerderheid sloot zich donderdag aan bij een oproep van D66 om het onderwerp apart op de agenda te zetten, nog voordat de Kamer volgende maand met reces gaat.