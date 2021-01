‘GGD wist al langer van privacyproblemen’

De GGD was al maanden geleden gewaarschuwd voor gaten in de bescherming van persoonsgegevens van mensen. RTL Nieuws heeft met medewerkers gesproken en meldt op basis daarvan dat intern was geklaagd over de problemen, maar dat daar niets mee is gedaan. Volgens de NOS konden medewerkers al sinds april alle gegevens van alle geteste personen uit de systemen halen en met anderen delen.

Twee mensen die op het afsprakennummer van de GGD werkten, zijn afgelopen weekeinde opgepakt. Ze zitten voorlopig vast. Het gaat om een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. Ze zouden namen, adressen, geboortedata en burgerservicenummers van op corona geteste mensen te koop hebben aangeboden via chatapp Telegram. Cybercriminelen hebben veel geld over voor zulke privégegevens, omdat ze er identiteitsfraude mee kunnen plegen. Het is nog niet bekend of de verdachten daadwerkelijk gegevens hebben verkocht en of die informatie is misbruikt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder dat GGD’en alles hebben gedaan wat van ze verwacht kon worden, maar dat diefstal niet te voorkomen is. De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, eist opheldering van de GGD’en.

De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.