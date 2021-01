Jan Terlouw stopt met schrijven van kinderboeken

Jan Terlouw stopt met het schrijven van kinderboeken. Dat vertelt hij donderdag in de literaire podcast De Grote Vriendelijke Podcast. De 89-jarige auteur en oud-politicus praat in de podcast over de vijftigste verjaardag van zijn beroemde boek Koning van Katoren, dat in 1971 verscheen.

Terlouw schreef in totaal twintig jeugdboeken, waaronder klassiekers als Katoren, Oorlogswinter, Briefgeheim en Gevangenis met een open deur. Zijn laatste jeugdboek, Het hebzuchtgas, verscheen vijf jaar terug.

“Het zal mij verbazen als er nog een kinderboek in mijn pen zit”, stelt Terlouw in het gesprek. “Ik schrijf nog op dagelijkse basis, maar dat zijn beschouwingen en artikelen. Maar ik ken de kinderen van nu niet meer, ik heb er geen verstand meer van. Ik sta met mijn leeftijd te ver van de huidige kinderen af.” Als eigen favoriete jeugdboek noemt Terlouw de roman Alleen op de wereld van Hector Malot.

Koning van Katoren vertelt over de 17-jarige Stach, die de gestorven koning van Katoren wil opvolgen. De zes zure ministers die de macht hebben, voelen daar niets voor en geven Stach zeven onuitvoerbare opdrachten. Het verhaal is een modern sprookje met een dubbele laag: elke opdracht staat voor een belangrijk maatschappelijk probleem. In het verhaal worden eigenlijk de politieke idee├źn van Jan Terlouws partij D66 duidelijk uitgelegd.

Het boek, dat ondertussen aan de 65e druk toe is, won onder meer een Gouden Griffel en een Europese prijs voor Jeugdliteratuur. In totaal werden meer dan 825.000 exemplaren verkocht; de roman verscheen in twintig talen. Er kwamen ook twee verschillende musicalversies en een speelfilm, met Mingus Dagelet in de hoofdrol van Stach. De film staat tegenwoordig op Netflix.