Kamer wil volgende week in debat over datadiefstal bij GGD

De Tweede Kamer wil volgende week in debat over de gebrekkige databeveiliging bij de GGD’en. Een ruime meerderheid sloot zich donderdag aan bij een oproep van D66 om het onderwerp apart op de agenda te zetten, nog voordat de Kamer volgende maand met reces gaat.

Privégegevens van tienduizenden Nederlanders, waaronder medische gegevens, belandden op straat doordat veel GGD-medewerkers hier toegang tot hadden, onthulde RTL Nieuws deze week. Coronaminister Hugo de Jonge werd dinsdag tijdens het Vragenuurtje aan de tand gevoeld over de kwestie, maar in eerste instantie zag een meerderheid van de Kamer toen nog niet genoeg reden voor een los debat.

RTL meldde donderdag dat de GGD al maanden wist van de problemen. Intern werd al langer geklaagd, maar met die klachten werd niets gedaan. De GGD was niet bereikbaar voor een reactie.

Naar aanleiding van de jongste onthullingen wil de Kamer toch in debat met De Jonge. D66’er Kees Verhoeven wil daarnaast dat minister Sander Dekker, die over privacy en rechtsbescherming gaat, bij het debat aanwezig is.