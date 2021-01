Nederland telt 27,3 miljoen huisdieren

Volgens onderzoek van Divebo loopt, zwemt of vliegt er in 47,7 procent van de Nederlandse huishoudens een huisdier. 3,8 miljoen huishoudens hebben met elkaar 27,3 miljoen gezelschapsdieren. Het afgelopen coronajaar zijn er daar een boel huisdieren, met name puppy’s, bijgekomen. Sinds de coronacrisis en het vele thuiswerken is er een behoorlijke groei in het aantal mensen dat een hond aanschaft.

Onderzoek uitgebreid

Volgens het onderzoek zijn honden en katten favoriet: 23,4 procent van de huishoudens heeft een kat en 17,8 procent van de huishoudens heeft een hond. Aquariumvissen staan met 7,2 procent op de derde plek. Om dit keer een beter beeld te krijgen, is het onderzoek uitgebreid met niet-westerse huishoudens. Hierdoor geven de onderzoekscijfers een betere afspiegeling van de maatschappij. Het resultaat: Nederland telt ruim twee miljoen meer huisdieren dan oorspronkelijk werd gedacht.

In 2019 werden tijdgebrek en te vaak van huis zijn genoemd als de voornaamste redenen om geen huisdier te houden. In 2020 was dit voor veel mensen geen reden meer, vandaar ook dat zoveel mensen een huisdier hebben aangeschaft. Dit merken de hondenscholen ook. Die werken met wachtlijsten voor hun puppytraining en bieden door de enorme vraag meer trainingen aan dan normaal.

Verzorging huiddieren

Nu we massaal een viervoeter in huis hebben, betekent dit dat er goed voor gezorgd moet worden. Ook als we straks weer meer van huis zijn. Een hond moet niet alleen regelmatig uitgelaten worden en elke dag te eten krijgen, maar kan ook last hebben van teken en vlooien. Frontline beschermt honden hiertegen. Ook een puppytraining is belangrijk, om inzicht te krijgen in het gedrag van je hond en de hondentaal. Deze trainingen zijn vooral bedoeld voor de eigenaren. In deze tijd is het belangrijk om een pup die net geboren is, meteen al aan te melden. Hond, kat, knaagdier, paard, vogel of vis, op Pets Place kan je inspiratie opdoen en producten kopen voor je huisdier.

Waarom een huisdier?

Voordat je overgaat tot de aanschaf van een huisdier, is het goed om jezelf de vraag te stellen waarom je een huisdier wil. Het hebben van een huisdier draagt een verantwoordelijkheid met zich mee. Willen we een dier omdat we ons alleen voelen, omdat er veel over geschreven wordt in de media of omdat we al een tijd thuiswerken? Wat de reden ook is, het begint met de intentie. Elk jaar belanden er rond de 5.000 honden in een asiel. Er wordt nu al gevreesd dat veel huisdieren na de coronacrisis in het asiel belanden.

En als we straks weer met vakantie mogen, wat dan? Volgens het onderzoek brengt een kwart van de hondenbezitters zijn dier onder bij familie, buren en kennissen. Meer dan een derde neemt de hond mee en tien procent laat zijn hond achter in een dierenpension. Hier worden honden ook weleens naartoe gebracht als dagopvang.