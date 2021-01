Simone Kleinsma en Hans van Manen in eerbetoon aan theaters

Simone Kleinsma, Peter Pannekoek, Hans van Manen, Jaap van Zweden en Soumaya Ahouaoui zijn te zien in een eerbetoon aan de lege theaters, dat namens de hele cultuursector donderdag wordt gelanceerd. De paar minuten durende clip De Belofte, waarin zij namens alle artiesten in Nederland de hoop uitspreken dat de zalen weer snel vol mogen zitten, is te zien op de website www.droom-mee.nl.

De vijf kunstenaars, die elk hun eigen discipline vertegenwoordigen, spreken in de clip een column uit van Jan Beuving over de schoonheid en magie van theaters. Aan de productie werkten verder vier pianisten mee, onder wie Iris Hond, en danser Uri Eugenio. De clip werd opgenomen in theater De Flint in Amersfoort.

De Nederlandse theaters geven op de website ook vierhonderd vrijkaarten weg aan mensen die de actie steunen. Deze kaarten zijn te gebruiken als straks de zalen weer hun deuren mogen openen. De actie wordt ondersteund door alle vierhonderd Nederlandse podia.