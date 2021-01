‘Woorden partijen Urk katalysator van geweld’

Twee partijen in de gemeenteraad van Urk hebben met opruiende teksten via sociale media een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de rellen in het dorp afgelopen zaterdag. Dat stelden meerdere partijen donderdagavond tijdens een ingelaste raadsvergadering.

Onder een foto van de coronateststraat van de GGD in het dorp schreef fractievoorzitter Jan Koffeman van Hart voor Urk: “Opruimen die handel”. Tijdens de rellen zaterdag brandde de teststraat uit. Tientallen Urkers gingen de straat op en er werd met vuurwerk en stenen gegooid, ook richting de politie. Een dag later werd een cameraploeg van de NOS belaagd. PVV Urk schreef voorafgaand aan de rellen op Twitter er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat de avondklok niet gehandhaafd zou worden. Diverse raadsleden riepen deze partijen in de raadsvergadering op hun woorden terug te nemen. De gebruikte woorden hebben “als katalysator” bijgedragen aan het geweld, zei fractievoorzitter Hans Crebas van CDA. Hij omschreef de woorden als “agressief en intimiderend”.

Ook de grootste partij, de ChristenUnie, riep de betreffende raadsleden op hun woorden terug te nemen. Koffeman van Hart voor Urk deed dat inderdaad. Ze waren “ongelukkig geformuleerd”. Beide aangesproken partijen namen stelling tegen het gebruikte geweld. Burgemeester Cees van den Bos, die zich eerder zei te schamen voor het geweld afgelopen weekend, concludeerde dat de raad “samen verder wil”. Hij zei dat vrijdag wordt besloten welke maatregelen in de gemeente gaan gelden ter voorkoming van nieuw geweld komend weekeinde.