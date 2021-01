Ziekenhuizen zien aantal coronapatiënten verder teruglopen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur opnieuw iets afgenomen, voor de derde dag op rij. In totaal zijn nu 2239 patiënten met Covid-19 opgenomen, 58 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit is het laagste aantal in ruim een maand.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 644 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, 5 minder dan dinsdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 53 af tot 1595. In Duitsland ligt nog één Nederlandse coronapatiënt op de intensive care. Het waren er een dag eerder nog twee.

Het LCPS meldde woensdag een afname van 78 Covid-patiënten, dinsdag daalde de bezetting met 5 patiënten. Maandag noteerde het centrum juist een toename van 37 mensen met Covid-19.

“Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest”, vat het centrum de situatie samen. “We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de IC en in de kliniek.” Tegelijkertijd blijft de opmars van de Britse variant van het virus onzekerheid opleveren. Die is een stuk besmettelijker is dan eerdere vormen. “Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen.”