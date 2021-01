Al 100.000 liefhebbers voor Nationale Tuinvogeltelling

Er hebben zich al meer dan 100.000 vogelliefhebbers aangemeld om vrijdag, zaterdag of zondag mee te doen aan de Nationale Tuinvogeltelling, die elk jaar in januari wordt georganiseerd. Volgens Vogelbescherming Nederland is dat een recordaantal deelnemers. Vorig jaar werden 1,5 miljoen vogels geteld door ongeveer 90.000 tellers.

De Tuinvogeltelling wordt al sinds 2001 georganiseerd. Doel van de telling is vast te stellen hoe vogels in de winter tuinen en balkons gebruiken. Daar vinden ze in de koude maanden makkelijker voer dan in bossen of weilanden, zeker als tuinenbezitters vogelvoer strooien. Tellen levert gegevens op voor wetenschappers die vogelgedrag bestuderen. Er zijn tegenwoordig tal van tellingen van dierensoorten, maar de Tuinvogeltelling is het grootste burgeronderzoek naar natuur in Nederland.

Tellers moeten een half uurtje bijhouden welke vogels in de tuin of op het balkon zitten. Op de website van Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek staan afbeeldingen van allerlei vogelsoorten. Die zijn ook op sociale media en vanaf dit jaar via een app te vinden. Via internet kunnen de resultaten doorgegeven worden. Vorig jaar stonden huismus en koolmees zoals gewoonlijk bovenaan de tellijst, maar de pimpelmees en de merel waren sterk in opkomst.