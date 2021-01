Vuurwerk vastgemaakt aan brandbare goederen teststraat Hilversum

De verdachte goederen die eerder vrijdag bij een teststraat in Hilversum zijn aangetroffen blijken “brandbare goederen” met daaraan een stuk vuurwerk. “In belang van het onderzoek” kan de politie niet zeggen wat die brandbare goederen precies zijn. Het vuurwerk is ergens anders tot ontploffing gebracht.

De spullen werden na een melding in de ochtend rond 09.50 uur aangetroffen bij de GGD teststraat aan het Colosseum, op bedrijventerrein Arenapark. De omgeving werd uit voorzorg afgezet en daarnaast werden enkele omliggende gebouwen ontruimd.

Na onderzoek van de politie werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om de situatie in te schatten. De verwachting is dat het terrein in de loop van vrijdagmiddag weer kan worden vrijgegeven. Wie de melding deed is onduidelijk.

Zaterdagavond werd in Urk een teststraat van de GGD in brand gestoken.