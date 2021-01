CBG: vaccin AstraZeneca goed in te zetten voor groepsimmuniteit

Het vaccin van AstraZeneca is geschikt om groepsimmuniteit te bereiken, zegt Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Stel dat 70 procent van de jongeren dit vaccin krijgt, dan werkt dit middel goed om corona zo veel mogelijk de kop in te drukken.

Jonge, gezonde mensen worden doorgaans zelf niet ernstig ziek door het coronavirus. Van de overige twee vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is de bescherming hoger. Laat die voorbehouden aan ouderen en mensen uit risicogroepen bij wie het coronavirus ernstiger kan toeslaan, stelt De Boer.

Het vaccin van AstraZeneca beschermt voor 60 procent. Volgens het CBG moet Nederland “op meerdere paarden wedden” omdat er heel veel vaccindoses nodig zijn. Het CBG adviseert dit middel toe te dienen aan gezonde mensen tot ongeveer 55 jaar oud, die geen onderliggend lijden zoals astma of COPD hebben.

Wetenschappers weten nog niet goed in welke mate het vaccin van AstraZeneca bescherming geeft bij ouderen. Dat wordt nog onderzocht. Ook weten zij nog niet in hoeverre het beschermt tegen mutaties zoals de Britse variant. Ook dit wordt nader onderzocht.

“Met 60 procent kun je een hoop ziekte voorkomen. Hiermee kun je een behoorlijke impact maken”, zegt senior klinisch beoordelaar Leonoor Wijnans. Het is aan de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid om de prikstrategie te bepalen. Overigens betekent niet dat hierna alle voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden kunnen worden losgelaten. Het is volgens Wijnans nog niet bekend of na een vaccinatie het virus alsnog kan worden doorgegeven.

De Boer omschreef de toelating als “wederom een mijlpaal”. Het vaccin werkt net iets anders dan de vorige twee goedgekeurde middelen. Ook kan dit middel makkelijk worden geproduceerd en eenvoudiger worden opgeslagen. AstraZeneca heeft echter grote problemen met de leveringen. “Wij hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden”, aldus De Boer. Verder verwijst het CBG door naar het ministerie van Volksgezondheid.

Over het vaccin van AstraZeneca is de laatste tijd veel te doen. De farmaceut zegt minder van het middel te kunnen leveren dan eerder was afgesproken, tot woede van Brussel.