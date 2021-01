De Jonge: Kamer niet verkeerd geïnformeerd over datalek GGD

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ontkent dat hij dinsdag de Tweede Kamer verkeerd informeerde over het grote datalek van de coronatest- en uitslagensystemen van de GGD. Zijn antwoorden tijdens het vragenuurtje wekten verbijstering bij meerdere experts, omdat ze feitelijk onjuist zouden zijn. Maar De Jonge zegt dat hij antwoordde “op basis van de informatie die ik had”.

Dinsdag stelde hij dat alle GGD-medewerkers met toegang tot gevoelige informatie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben ingeleverd, maar dat blijkt niet te kloppen. Ook worden de systemen niet “volautomatisch” en “volcontinu” getest, zoals De Jonge beweerde, maar gebeurt dit volgens de GGD alleen nog steekproefsgewijs. Pas vanaf eind maart start de organisatie met volcontinu testen, aldus de GGD.

Bovendien was volgens RTL Nieuws het datalek al maanden bekend bij de GGD en niet pas toen datajournalist Daniël Verlaan vragen erover stelde. “Of er signalen in de wind zijn geslagen, kan ik niet beoordelen maar alleen de GGD”, zegt De Jonge vrijdag.

De minister erkent dat de GGD-systemen kwetsbaar zijn. Hij benadrukt dat keuzes voor de totstandkoming van de systemen zijn gemaakt “in de context van crisis”.

De Kamer wil volgende week toch een los debat over de kwestie. Eerder was daar geen meerderheid voor, maar de bereidheid groeide naarmate meer onthullingen naar buiten kwamen. Ook minister Sander Dekker, die over rechtsbescherming en privacy gaat, moet bij dat debat aanwezig zijn, vindt D66’er Kees Verhoeven.