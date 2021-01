De Jonge komt burgemeesters bijpraten over vaccinatiebeleid

Coronaminister Hugo de Jonge komt de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag bijpraten over de vaccinatiestrategie. Zijn toelichting staat los van de ophef die er momenteel is over de trage start van het vaccinatieprogramma, aldus een woordvoerster van het beraad.

De Jonge schuift met enige regelmaat aan bij het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s en deze afspraak was al gemaakt, zegt zij. De Jonge kondigde vrijdag aan dat er vaart gemaakt gaat worden met het inenten.

Het Veiligheidsberaad krijgt maandag van justitieminister Ferd Grapperhaus te horen hoe het kabinet verder wil gaan met de strenge coronamaatregelen die nu gelden, zoals de avondklok en de bezoekbeperking aan huis. De burgemeesters, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van die maatregelen, kunnen hun mening geven over de kabinetsplannen, voordat er dinsdag weer een persconferentie is. Het is bekend dat lang niet alle burgemeesters voorstander waren van de invoering van de avondklok.