Doordeweeks de helft minder mensen op straat tijdens avondklok

Het aantal Nederlanders dat nog op straat gaat na 21.00 uur is doordeweeks gehalveerd sinds de avondklok is ingevoerd. Mensen gaan vroeger op de avond – als ze nog wel naar buiten mogen – op sommige tijden wel iets vaker de deur uit vergeleken met vorige week. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 10.000 mensen van 16 jaar en ouder volgt met een app.

Afgelopen woensdag begaf 3 procent van de Nederlanders zich op straat toen de avondklok van kracht was, tussen 21:00 uur en 4:30 uur. Een week eerder was dat nog 6,4 procent. Op maandag en dinsdag is iets vergelijkbaars te zien. Dat mensen zich ’s avonds op straat begeven, hoeft overigens niet te betekenen dat zij zich niet aan de avondklok houden. Want het is toegestaan om naar buiten te gaan als wordt aangetoond dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk.

Op de vroege avond laten mensen zich op bepaalde momenten juist weer iets meer op straat zien. Op woensdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur was bijvoorbeeld 9,4 procent van de mensen onderweg, tegen 8,8 procent een week eerder. Vooral rond deze tijd en tussen 20.00 uur en 21.00 uur zijn mensen iets vaker buiten. Dat kan zowel gaan om bijvoorbeeld een korte wandeling om de container langs de weg te zetten als een lange autorit.

Ook in het openbaar vervoer is het doordeweeks veel rustiger na 21:00 uur, blijkt uit cijfers van OV-chipkaartbedrijf Translink over maandag en dinsdag. Vergeleken met vorige week checkten mensen tot middernacht twee derde minder in bij een trein, bus, metro, tram of veerpont. Overdag is het op sommige momenten weer iets drukker.

Op normaal gesproken drukke wegen is het ook veel rustiger. Dat meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer op basis van metingen bij tweehonderd locaties verspreid over Nederland, vooral snelwegen. Tussen 21.00 uur en middernacht reden maandag tot en met woensdag gemiddeld 54 auto’s per uur voorbij, tegen 100 een week eerder.