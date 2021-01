Drontenaren kunnen meedoen aan grote coronatestproef

Alle Drontenaren van 12 jaar en ouder kunnen zich vanaf 8 februari drie keer in zes weken tijd laten testen op een eventuele besmetting met het coronavirus. Het maakt niet uit of zij wel of geen coronagerelateerde klachten hebben. Dronten is door het ministerie van Volksgezondheid uitgekozen als een van de locaties waar een proef wordt gedaan met grootschalig testen, om op die manier beter zicht te krijgen op het virus en de verspreiding ervan.

De keus viel op Dronten, omdat het een heel gemiddelde Nederlandse gemeente is waar de testbereidheid groot is, aldus burgemeester Jean Paul Gebben. Andere plekken waar dezelfde proef loopt zijn de Rotterdamse wijk Charlois en de gemeente Bunschoten. In de gemeente Lansingerland is gestart met grootschalig testen nadat daar een uitbraak van de Britse variant van het virus was geweest.

In het Flevolandse Dronten wonen ruim 40.000 mensen. Het besmettingspercentage is er niet opvallend hoog. Alle inwoners van 12 jaar en ouder krijgen in de week van 8 februari een uitnodigingsbrief om mee te doen aan de pilot. In de brief staat hoe Drontenaren daarvoor een afspraak kunnen maken. Deelname aan de proef is vrijwillig. Dronten opent vrijdagmiddag ook de website www.dronten.nl/iktestmee, waar mensen antwoord op vragen kunnen vinden.

Om ruimte te maken voor deelnemers aan de proef wordt de bestaande testlocatie in Dronten uitgebreid. Ook komen er twee nieuwe testlocaties bij, aldus de GGD Flevoland. De GGD gaat de PCR-test gebruiken, omdat die heel nauwkeurig is. Bij grootschalig testen in het buitenland kwamen coronabesmettingen aan het licht bij mensen die helemaal geen klachten hadden.