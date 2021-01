Europese Commissie laat AstraZeneca-vaccin toe in EU

Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt, nadat eerder vrijdag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief oordeelde over het Covid-19-vaccin.

“Het AstraZeneca-vaccin voor Covid-19 is geautoriseerd door de commissie. We werken de klok rond om te zorgen dat het vaccin zo snel mogelijk voor de bevolking beschikbaar is”, twittert EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid).

Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord over markttoelating in de EU en volgt met zijn besluit het zwaarwegende advies van het EMA. Het is na de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het derde vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.