GGD-voorzitter: registratiesysteem al langer niet veilig genoeg

Al langer was bekend dat het registratiesysteem van de GGD niet veilig genoeg is. Voordat het coronavirus zich verspreidde was dat geen probleem maar nu duizenden artsen er gebruik van maken, schiet het systeem tekort. Dat heeft voorzitter André Rouvoet van de landelijke koepel GGD GHOR Nederland gezegd tegen RTL Nieuws. Hij reageert daarmee op het lekken van persoonsgegevens uit het registratiesysteem van de landelijke GGD.

De GGD blijkt maanden geleden al gewaarschuwd te zijn voor gaten in de bescherming van persoonsgegevens van mensen. Er werd intern over geklaagd, maar daar is niets mee gedaan.

“Het is verschrikkelijk dat dit heeft kunnen gebeuren, dat spijt ons”, aldus Rouvoet. “Als je de toegang beperkt, wordt ook de slagkracht van de operatie geringer. Je kan dan minder snel afspraken maken, of uitslagen doorgeven. We moeten wel ons werk kunnen blijven doen. Als niemand bij de gegevens kan, kun je ook niet snel genoeg werken.”