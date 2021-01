Hof doet uitspraak over schadeclaim Nigeriaanse boeren tegen Shell

Vier Nigeriaanse boeren krijgen vrijdag na bijna dertien jaar procederen te horen of ze recht hebben op een schadevergoeding van Shell. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak in de zaak die de Nigerianen samen met Milieudefensie hebben aangespannen tegen het olie- en gasbedrijf. Ze stellen Shell verantwoordelijk voor ernstige olievervuiling in de Nigerdelta.

De eisers zeiden tijdens de behandeling van hun zaak dat hun dorpen vrijwel onleefbaar zijn geworden door olielekkages. Hun inkomen stortte in, doordat vervuilde grond onbruikbaar werd en visgebied verloren ging. Inmiddels zijn twee van de Nigerianen die de zaak hadden aangespannen overleden. Hun zoons zetten de juridische strijd van hun vaders voort.

Volgens Shell zijn de lekkages het gevolg van sabotage en is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bovendien stelt het bedrijf dat vervuiling altijd netjes wordt opgeruimd. De boeren die de rechtszaak voeren, zeggen echter dat van opruimwerk in de praktijk amper iets terechtkomt.

De eisers ontkennen niet dat sabotage van oliepijpleidingen een oorzaak kan zijn van lekkages. Ze vinden dat Shell dan nog steeds verantwoordelijk is voor de schade. Milieudefensie stelt dat pijpleidingen vaak verouderd zijn en Shell “nauwelijks iets doet” om sabotage te voorkomen.

In eerste aanleg, in 2013, kreeg een van de boeren gelijk van de rechtbank. De eisen van de anderen werden afgewezen. Beide kampen tekenden beroep aan.