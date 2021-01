Korpschef politie roept op tot voorrang vaccinatie van ME’ers

ME’ers moeten binnen de politieorganisatie als eerste worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Korpschef Henk van Essen van de nationale politie roept het kabinet op daar werk van werk te maken met het oog op de rellen van de afgelopen week.

“Deze mensen kunnen echt fysiek contact niet voorkomen. Ze zitten ook met zijn allen in één ME-bus, waarbij ze op geen enkele wijze op verantwoorde wijze coronamaatregelen kunnen naleven”, zegt Van Essen in gesprek met het ANP. “Ik moet er niet aan denken dat er een corona-uitbraak bij de ME komt.” Het gaat om een groep van 3000 politiemedewerkers.

Van Essen vroeg het kabinet eerder al voorrang te verlenen aan het vaccineren van de politie, direct na de kwetsbare groepen, de ouderen en de zorgmedewerkers. “Maar in deze situatie heb ik extra aandacht gevraagd voor ME-personeel. Gelet op de huidige spanningen zou ik het ME-personeel nu naar voren schuiven, binnen wat mogelijk is. De vaccins moeten wel beschikbaar zijn.”

Eerder pleitten de politiebonden al voor het snel vaccineren van agenten, direct na de zorgmedewerkers. De bonden PB, ACP, ANPV en Equipe schreven daarover een gezamenlijke brandbrief aan het kabinet. Sinds de invoering van de avondklok is de situatie alleen maar nijpender geworden, vinden de bonden.