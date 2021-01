Kortere reistijden en meer treinen in NS-dienstregeling 2022

In de dienstregeling van 2022 gaan 200.000 reizigers erop vooruit door snellere verbindingen, meer treinen en kortere reistijden, dat zegt president-directeur Marjan Rintel van NS vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Ook beloofde Rintel in de krant dat de trein betaalbaar moet blijven en “dat een kaartje niet duurder mag worden”.

In 2022 zal er vanaf de trajecten Rotterdam-Den Haag-Leiden-Schiphol en Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen elke tien minuten een intercity vertrekken. Verder komen er meer intercity’s tussen Alkmaar en Haarlem en gaan er meer treinen rijden tussen Leiden en Utrecht en tussen Driebergen-Zeist en Breukelen. “De Zeeuwen krijgen een kwartier tijdwinst naar Brabant en de Randstad en de reistijd van Friesland naar het westen wordt tot een halfuur korter”, aldus de NS.

Rintel verwacht dat er in de toekomst meer zal worden thuisgewerkt en online vergadert, maar mikt ondanks dat op een “postcorona reizigersgroei” van 30 procent in 2030. Volgens Rintel is de NS in overleg met onderwijs en werkgevers “om een einde te maken aan de hyperspits”.