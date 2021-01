Man (19) aangehouden voor explosie Poolse supermarkt Beverwijk

De politie heeft dinsdag in Rotterdam-Hoogvliet een 19-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht op 9 december een explosie te hebben veroorzaakt in een Poolse supermarkt in Beverwijk. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De rechter-commissaris heeft besloten dat de man langer vast blijft zitten. Het onderzoek duurt nog voort.

Bij de winkel in Beverwijk was in december zelfs twee keer een explosie. Ook in andere plaatsen waren bij Poolse supermarkten, die gerund worden door Iraakse Koerden, ontploffingen. Zo waren er ontploffingen in Aalsmeer en in Heeswijk-Dinther.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte ook iets te maken heeft met die explosies.