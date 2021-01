Man aangehouden voor plunderen Jumbo Den Bosch

De politie heeft vrijdagochtend een 20-jarige man aangehouden die medeverantwoordelijk zou zijn voor de plundering van de Jumbo in Den Bosch. Die supermarkt raakte afgelopen maandagavond zwaar beschadigd toen tientallen relschoppers rellend en plunderend door het stadscentrum trokken. De man wordt verdacht van diefstal en openlijke geweldpleging.

De man uit Den Bosch was al eerder aangehouden en beboet voor het overtreden van de avondklok. Later is de man herkend op videobeelden van de plundering.

De Jumbo was niet de enige winkel die maandagavond schade opliep. Onder andere de Primera, Kruidvat en een filiaal van New York Pizza waren de dupe van de rellen. Koning Willem-Alexander ging donderdag langs bij verschillende getroffen winkeleigenaren, waaronder die van de Jumbo.

Inmiddels zijn tientallen verdachten aangehouden voor de rellen in Den Bosch. De politie gebruikt beeldmateriaal om de relschoppers op te sporen en blijft mensen aanmoedigen de beelden van de rellen met hen te delen.