Nigeriaanse eiser: bitterzoet dat mijn vader dit niet meemaakt

Dat Shell een schadevergoeding moet betalen aan Nigeriaanse boeren voor olievervuiling betekent gerechtigheid, vindt een van de eisers. “Maar de overwinning is bitterzoet. Twee klagers, onder wie mijn vader, leven niet meer om deze uitspraak mee te maken. Maar deze beslissing geeft hoop voor de toekomst van de mensen in de Nigerdelta”, zegt Eric Dooh in een verklaring die door Milieudefensie is verspreid. Milieudefensie stond de klagers bij.

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vrijdag dat de Nigeriaanse tak van Shell aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door enkele olielekkages. Het bedrijf moet daarom een schadevergoeding betalen aan de eisers.

Eric Dooh komt uit het dorp Goi, dat in de olierijke delta van de rivier de Niger ligt. In 2004 kwam 24.000 liter ruwe olie vrij uit een leiding van Shell Nigeria. Een gebied ter grootte van meer dan vijftig voetbalvelden raakte besmeurd. Doohs vader, een boer en visser, sleepte Shell voor de rechter. In 2012 overleed hij. Zoon Eric zette de zaak voort, met steun van Milieudefensie. Zijn schadeclaim werd in 2013 afgewezen door de rechtbank in Den Haag. Shell zei dat het lek door sabotage kwam en dat het daarom niet aansprakelijk is, en de rechters gingen daarin mee. Het gerechtshof draaide dat vrijdag terug: sabotage is waarschijnlijk, maar niet bewezen, en dus is Shell wel aansprakelijk voor de schade.

Ook in een andere lekkage wordt Shell aansprakelijk gesteld door het hof. Over een derde claim doen de rechters nog geen uitspraak.

Milieudefensie noemt de uitspraak fantastisch voor de Nigeriaanse boeren. “Het is enorme winst dat Shell de schade moet vergoeden. Dit is ook een waarschuwing voor alle Nederlandse multinationals die betrokken zijn bij onrecht wereldwijd. Slachtoffers van milieuvervuiling, landroof of uitbuiting hebben door deze uitspraak meer kans om een juridische strijd te winnen tegen betrokken bedrijven. Mensen in ontwikkelingslanden zijn niet meer rechteloos ten opzichte van multinationals”, verklaarde directeur Donald Pols.