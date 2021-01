Ook in Venray per direct een noodverordening

Net als in veel andere Limburgse gemeenten geldt ook voor de gemeente Venray een noodverordening. De maatregel gaat per direct in. Burgemeester Luc Winants heeft de maatregel afgekondigd na oproepen om zaterdag in Venray te komen relschoppen, maakte de Noord-Limburgse gemeente bekend.

De noodverordening geldt vooralsnog tot 9 februari. Met de maatregel kan volgens de gemeente “met de hoogste prioriteit worden opgetreden”. Overtreden van de noodverordening is een strafbaar feit en kan een strafblad opleveren. De gemeente roept inwoners op om bij het zien van groepen die zich verzamelen en auto’s die op vreemde plekken parkeren de politie te bellen.

Eerder gingen onder meer Maastricht, Roermond, Weert en Venlo de gemeente Venray voor bij de afkondiging van een noodverordening.