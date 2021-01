Opnieuw verdachten opgepakt voor oproepen tot rellen

Een 19-jarige man uit Noordwijkerhout is vrijdagavond aangehouden voor opruiing. De politie verdenkt hem ervan dat hij op social media heeft opgeroepen om zaterdagavond te komen rellen in Leiden. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

In Tilburg werd een man van 18 uit die stad opgepakt voor opruiing. Hij zit vast en wordt later gehoord. Bij de Groene Hilledijk in Rotterdam zijn enkele jongeren aangehouden door de Mobiele Eenheid. Dat gebeurde eerder op de avond, voordat de avondklok inging. De groep jongeren zou zich niet hebben gehouden aan het samenscholingsverbod.