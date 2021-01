Positief oordeel van EMA over coronavaccin AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over het coronavaccin dat AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hebben ontwikkeld. Daarmee is de weg vrij voor de Europese Commissie om het middel toe te laten. Het is het derde vaccin dat een positief oordeel van de toezichthouder krijgt.

Het vaccin AZD1222 kan volgens het EMA gebruikt worden voor iedere volwassene. De organisatie maakt geen uitzondering voor 65-plussers. Duitsland had juist bepaald dat het middel alleen aan mensen onder de 65 zou kunnen worden toegediend, omdat uit de onderzoeken niet duidelijk zou zijn geworden of het vaccin ouderen wel genoeg bescherming geeft.

Volgens het EMA biedt het vaccin 60 procent bescherming tegen het virus. Van de 5210 proefpersonen die een placebo kregen, liepen 154 het coronavirus op. Van de 5258 mensen die het vaccin ingespoten kregen, raakten 64 alsnog besmet. De meeste proefpersonen waren 18 tot 55 jaar oud. “Er zijn niet genoeg resultaten bij oudere deelnemers om te bepalen hoe goed het vaccin bij die groep werkt. Maar we verwachten bescherming, aangezien we een immuunreactie in de groep zien en gezien de ervaringen met andere vaccins.”

Het is de bedoeling dat mensen twee injecties van het vaccin krijgen. De tweede prik zou minstens vier en hooguit twaalf weken later moeten worden gegeven, stelt het EMA.

Over het vaccin van AstraZeneca is de laatste tijd veel te doen. De farmaceut zegt minder van het middel te kunnen leveren dan eerder was afgesproken, tot woede van Brussel.

De Europese Unie heeft voor dit jaar 400 miljoen doses AZD1222 besteld, waarvan er 11,7 miljoen naar Nederland zouden gaan. De overheid wil het middel gebruiken om onder andere mensen van onder de 60 met medische klachten te vaccineren, evenals ggz-medewerkers en -cliƫnten.