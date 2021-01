Rutte spreekt met ME’ers bij bezoek aan Haagse politie

Minister-president Mark Rutte heeft vrijdagavond een bezoek gebracht aan het regionaal commandocentrum van de politie Den Haag. Hij sprak daar met ME’ers die afgelopen week in touw waren bij de bestrijding van rellen in de stad.

Rutte ging met de ME’ers in gesprek over wat zij de afgelopen week hebben meegemaakt. Hij is naar eigen zeggen onder de indruk van de “heftige ervaringen” die zij deelden en van hun “professionele” optreden. “Onze politiemensen hebben een loodzware week achter de rug”, concludeert hij.

De premier nam verder deel aan een videocall met de politiemensen uit het hele land die leiding hebben gegeven aan het optreden tegen relschoppers. Daarin sprak hij zijn “respect en waardering” uit voor hun werk en dat van hun collega’s. “Nederland staat pal achter de politie”, aldus Rutte.

Rutte bracht eerder deze week al een bezoek aan de politie in Rotterdam-Zuid. Ook daar kwam het tot hevige rellen na de invoering afgelopen weekeinde van een avondklok om de verspreiding van het coronavirus verder af te remmen.