Van Ark: kabinet besluit dinsdag over de coronamaatregelen

Aankomende dinsdag besluit het kabinet over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, zo zegt minister van Medische Zorg Tamara van Ark. Het zou dan gaan over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen het heropenen van de scholen en het opheffen van de avondklok.

“We willen natuurlijk allemaal dat de scholen opengaan”, zegt van Ark vrijdag. “Dat staat echt bovenaan de lijst.” Ze ziet dat het thuiswerken voor ouders in combinatie met het thuisonderwijs aan hun kinderen heel zwaar is. Toch kan de bewindsvrouw “niet beloven” dat die versoepeling er al 9 februari komt.

“De cijfers gaan wat naar beneden maar nog niet zoveel als we hadden gewild”, zegt Van Ark. Ook ziet ze dat de druk op de zorg nog erg hoog is en dat de Britse variant van het virus “langzaam maar zeker” voet aan de grond krijgt in Nederland. Voor de minister is een belangrijke graadmeter “zorgen dat we het met z’n allen kunnen volhouden”.