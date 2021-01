Varkens in Nood wil meer controle op ongezonde stoffen in stallen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet vaker en beter onderzoek doen naar ziekmakende stoffen in varkensstallen, vindt dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. In 2018 werd besloten tot gerichte inspecties en metingen met speciale apparatuur, maar die gebeuren naar de zin van de club niet vaak genoeg.

“Vrijwel nooit”, stelt Varkens in Nood zelfs. “Dat is niet helemaal waar”, zegt de NVWA. In 2019 waren er 154 inspecties, waarbij vier stallen niet in orde werden bevonden. De eerste helft van 2020 werd 37 keer gecontroleerd en waren alle stallen in orde. Daarna werd het aantal inspecties minder door de coronamaatrgelen.

De NVWA zegt niet alleen op schadelijke stoffen te letten, maar ook op de dieren zelf, of ze bijvoorbeeld rode en vieze ogen hebben, belangrijke indicatoren dat er iets in de stal niet goed is.

Varkens in Nood vindt de luchtkwaliteit toch “vaak zo slecht dat veel varkens er ziek van worden. Longproblemen zijn al jaren een veelvoorkomende aandoening bij varkens. Keuringen in slachthuizen laten zien dat minstens één op de vijf Nederlandse varkens lijdt aan een long- of borstvliesontsteking. Dit percentage is sinds 2018 niet afgenomen. Van de varkens die bij het slachthuis aankomen, heeft 34 procent ernstige oogirritatie”. De NVWA zou met name de meetapparatuur te weinig gebruiken: “Het is nog een blinde vlek.”