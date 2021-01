Politie, OM en rechtspraak hebben 850 miljoen euro extra nodig

Het nieuwe kabinet moet 850 miljoen euro extra uittrekken voor de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Daarvoor pleiten de organisaties in Trouw, omdat ze te kampen hebben met personeelstekorten, achterstanden in bijscholing en verouderde ICT-systemen. Zo komt de rechtspraak 200 rechters te kort en heeft de politie in de toekomst 3500 extra mensen nodig.

“Het fundament onder onze organisaties moet steviger zijn”, zegt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM, tegen de krant. “Dat is nu te kwetsbaar.” Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt “al een heleboel jaar op onze tenen” te lopen. “Dat merkt de burger ook. De verwachting dat zaken snel worden afgehandeld, kunnen wij nu niet waarmaken.”

Een van de uitdagingen waar de politie voor staat, is volgens Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding, het meebewegen met de “massieve verschuiving van traditionele naar online-criminaliteit”. Als dat niet gebeurt, “dan speel je een achterhoedegevecht als er problemen opkomen”, zegt ze.

Het drietal wil de recente rellen niet misbruiken om hun pleidooi kracht bij te zetten, stellen ze. Maar ze leggen wel de urgentie van hun problemen bloot. De onrust vraagt veel van het personeel, waardoor andere zaken blijven liggen.

Ook als de overheid in de toekomst moet bezuinigen vanwege de uitgaven die door de coronacrisis zijn gedaan, moeten de politie, het OM en de rechtspraak buiten schot blijven, vinden de organisaties. “Onder invloed van de financiële crisis hebben onze organisaties drastisch moeten inleveren sinds 2012”, legt Naves uit. “En de rekening van die bezuinigingen betalen we nu nog.”