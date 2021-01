Politie: stop met bedreigen verdachten brand Plaswijckpark

De politie in Rotterdam roept mensen op te stoppen met het uiten van bedreigingen aan het adres van de twee verdachten die zijn aangehouden voor de brand in Plaswijckpark. Woensdagavond brandde het theatergebouw van het familiepretpark volledig af. Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn aangehouden.

Volgens de politie zijn veel mensen betrokken bij het park en blijkt dat de brand er bij velen heeft ingehakt. De opsporingsdiensten zien dat op sociale media “mensen actief zijn die zelf ‘onderzoek’ naar de brand doen en zogenaamde ‘daders’ met naam en toenaam noemen. Dat leidt ertoe dat er forse bedreigingen worden geuit”. Dat is laakbaar en strafbaar, aldus de politie die erop wijst dat het onderzoek naar de brand een zaak van politie en Openbaar Ministerie is.

Een crowdfundingsactie voor het Plaswijckpark had zaterdagmiddag al ruim 160.000 euro opgeleverd. Volgens de initiatiefnemer werden “in dit theater diverse voorstellingen gegeven, maar het was tevens een plek voor creatieve kinderfeestjes en er was ook een horecapunt. Voor veel kinderen was het ook een plek waar ze met de blauwe blokken hun creativiteit kwijt konden.”