Stuurloze grindbakken op Maas bij Roermond in veiliger water

Rijkswaterstaat heeft met assistentie van behulpzame schippers vijf stuurloze grindbakken op de Maas bij Roermond naar veiliger wateren weten te loodsen. De vijf met zand en grind geladen duwbakken waren losgeraakt van de duwboot, en vervolgens door de hevige stroming van de Maas op drift geraakt.

Een van de boten schampte een pijler van de Maasbrug bij Roermond. Rijkswaterstaat gaat de schade aan de pijler opnemen, ook in verband met de veiligheid van het wegverkeer. Volgens Rijkswaterstaat zijn er enkele stenen losgeraakt, maar heeft de constructie naar verwachting niet te lijden gehad door de aanvaring, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Ook een stuw bij Roermond werd geraakt, maar de schade valt mee en is beperkt tot een reling, aldus Rijkswaterstaat. Die maakt geen essentieel onderdeel uit van de stuw die nu nodig is om de hoge waterstand van de Maas te reguleren.

Nadat de boten rond 14.00 uur mogelijk ter hoogte van Oolderhuuske in Roermond waren losgeraakt van de duwboot sloegen de hulpdiensten groot alarm, mede vanwege de veiligheid van de scheepvaart. Op beelden is te zien hoe een van de lange boten met toenemende snelheid over de Maas stroomafwaarts koerste. Uiteindelijk lukte het Rijkswaterstaat met behulp van particuliere schippers de boten te stoppen. De vaartuigen worden naar een veiliger oord bij de stuw bij Linne gevaren.

Hoe de vaartuigen los konden raken van de duwboot en waar dat precies gebeurd is kon de woordvoerster van Rijkswaterstaat zaterdagmiddag nog niet zeggen. Mogelijk heeft de hevige stroming van de Maas ermee te maken, maar dat is niet zeker. De politie stelt een onderzoek in.

Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Wel doet Rijkswaterstaat een oproep aan eigenaren van duwbakken en andere objecten die los kunnen raken, om die goed te zekeren.