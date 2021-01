Weer aanhoudingen voor opruiende berichten op social media

De politie heeft in het hele land weer een aantal mensen opgepakt wegens opruiing, meldden diverse eenheden op Twitter. In Arnhem is een 18-jarige vrouw aangehouden. Zij zou eerder deze week opruiende berichten in een chatgroep hebben geplaatst.

In het Limburgse Stein is een jongen van 16 jaar opgepakt. Via social media had hij opruiende berichten geplaatst waarop hij werd aangehouden. Hij mocht na verhoor weer naar huis. Ook is een 30-jarige man uit Eindhoven opgepakt, die op sociale media had opgeroepen om te gaan rellen bij een winkelcentrum in die stad.

De politie benadrukt dat opruiing een strafbaar feit is. “Niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar ook het delen ervan kan grote gevolgen hebben.”

De afgelopen dagen, sinds de avondklok is ingegaan, zijn al veel mensen opgepakt omdat ze op sociale media opruiende berichten hadden geplaatst.

Vrijdagavond werd al bekend dat onder meer een 19-jarige man uit Noordwijkerhout en een 18-jarige inwoner van Tilburg waren aangehouden. De eerste had opgeroepen te gaan rellen in Leiden. Ook een 19-jarige man uit Utrecht was aangehouden. Hij is beheerder van een account op de chat-app Telegram en zou via dat account hebben aangezet tot geweldplegingen in Utrecht.