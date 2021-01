33 aanhoudingen in Amsterdam, maar ook vreedzame demonstraties

De politie heeft zondag op verschillende plekken in Amsterdam aanhoudingen verricht, onder meer vanwege het bezit van een slagwapen, het hebben van een taser en het schoppen richting een journalist. Een ‘spontane’ demonstratie op het Museumplein werd afgebroken, waarbij de politie met voorwerpen werd bekogeld. Daarnaast verliepen meerdere kleine demonstraties in de hoofdstad “vreedzaam”, aldus de gemeente.

De omgeving van het Museumplein was aangewezen als veiligheidsrisicogebied omdat er, na rellen in de afgelopen weken, opnieuw aanwijzingen waren dat mensen uit waren op gewelddadige confrontaties daar. Op het Valeriusplein, een kilometer van het Museumplein vandaan, werden 25 mensen aangehouden, “omdat er tekenen waren dat deze personen onderdeel uitmaakten van een georganiseerde groep met als risico verstoring van de openbare orde”, meldt de politie.

In een auto die onderweg was naar Amsterdam werd bij een controle een slagwapen gevonden. Alle drie de inzittenden werden aangehouden. In een ander voertuig trof de politie bij controle een taser aan, waarvoor een persoon is aangehouden. Nog vier mensen werden om verschillende redenen rondom het Museumplein opgepakt, een van hen schopte richting een journalist. In totaal arresteerde de politie 33 mensen in de hoofdstad.

Ondanks een demonstratieverbod ontstond zondagmiddag op het Museumplein een ‘spontane’ demonstratie, waarbij 600 mensen aanwezig waren die geen afstand hielden. Zij werden verzocht het plein te verlaten. Daar werd geen gehoor aan gegeven en politie werd met voorwerpen bekogeld. Na het uitgeven van een noodbevel was het plein rond 16.30 uur door politie en ME “beheerst ontruimd”, aldus de gemeente.

Op andere plekken in de stad werden ook demonstraties gehouden. De gemeente meldt dat deze “vreedzame, kleinschalige demonstraties goed verlopen” zijn. Deze waren van te voren aangemeld en met de organisaties werden vooraf afspraken gemaakt rondom de coronamaatregelen. In het Vondelpark werden bijvoorbeeld stippen gezet om anderhalve meter afstand te bewaren.