Eerste officiële matige vorst in ruim twee jaar tijd in De Bilt

De eerste officiële matige vorst sinds 21 januari 2019 is een feit, meldt Weeronline. Het koelde in De Bilt zondagochtend om 7.30 uur af naar -5,1 graden. Daarmee kwam een einde aan een recordlange periode van 740 dagen zonder matige vorst.

Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt beneden -5 graden daalt. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Het werd toen -8,1 graden.

Uiteindelijk heeft het nu 740 dagen op rij niet matig gevroren op het landelijk hoofdstation. Het vorige record was 662 dagen, en dat liep van 1 april 2013 tot en met 22 januari 2015.