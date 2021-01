Forse stijging vaccinaties op basis van schatting ministerie

Op het coronadashboard van de overheid was zondag een forse stijging in het aantal vaccinaties te zien: van 226.000 naar 346.000. De reden? Een nieuwe rekenmethode van het ministerie, waarmee een schatting wordt gemaakt van het aantal gezette prikken dat nog niet officieel is gemeld, zo legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit.

De vaccinatiecijfers komen van drie plekken: de GGD’en, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. De GGD’en rapporteren dagelijks hoeveel mensen ze hebben gevaccineerd, maar de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg lopen volgens VWS achter met hun meldingen.

Daarom hanteert het ministerie nu een nieuwe rekenmethode, waarbij wordt uitgegaan van de vaccins die zijn geleverd aan de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg. Het RIVM beschikt over die cijfers. Op een later moment, als vaccinaties regelmatiger kunnen worden gemeld, kunnen de cijfers daar weer op worden gebaseerd.

Volgens de woordvoerder worden er komende week nog eens 250.000 prikken gezet.

Er klinkt veel kritiek op de vaccinatiecampagne in Nederland. Zo was ons land de laatste EU-lidstaat die begon met prikken. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf afgelopen vrijdag aan dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Volgens hem kunnen binnen een week 700.000 prikken gezet worden.

Volgens een recent verschenen overzicht van nieuwssite Politico is de koploper op vaccinatiegebied in de EU momenteel Denemarken. Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Bulgarije zijn volgens die lijst de hekkensluiters.