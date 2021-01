Gladheid door het hele land, code geel in noordelijke provincies

Weggebruikers in vooral het noorden van het land moeten komende nacht en maandagochtend opletten. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid door winterse neerslag, met kans op ijzel. Voor deze provincies is code geel afgegeven.

Van het zuiden naar het noorden van Nederland trekt er een gebied met af en toe neerslag over Nederland, meldt het weerinstituut. Vanuit het zuiden raakt het steeds meer bewolkt, daar zal voornamelijk regen vallen. Meer naar het noorden kan dit veranderen in winterse neerslag, waaronder natte sneeuw of ijsregen, waardoor ijzel en vervolgens gladheid kan ontstaan.

Ook op andere plekken door het hele land kan gladheid ontstaan door het bevriezen van nat wegdek. Een extra waarschuwing voor gladheid en ijzel van de ANWB gaat uit naar de oostelijke helft van het land boven de rivieren. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan goed voorbereid op pad te gaan en de rijstijl aan te passen, en om de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden.