Na bijna twee jaar weer vorst in Vlissingen

In Vlissingen heeft het voor eerst in bijna twee jaar weer gevroren. 729 dagen kwam het in de Zeeuwse plaats niet tot vorst en dat is uniek. Afgelopen nacht daalde de temperatuur naar -1,1 graden en daarmee heeft het voor het eerst sinds 1 februari 2019 weer gevroren. Nooit bleef een plek in Nederland zo lang vorstloos, melden Weer.nl en Weeronline.

Sinds het begin van de metingen in 1906 verliep alleen de winter van 2014 ook zonder vorst in Vlissingen. Toen vroor het niet tussen 3 april 2013 en 3 december 2014, een periode van 608 dagen. Verder zijn er geen weerstations in Nederland die een vorstloze winter kennen. Hoek van Holland en Vlieland komen wel in de buurt, in de ‘winter’ van 2020 vroor het daar respectievelijk 1 en 2 nachten.

Het klimaat van Zeeland lijkt steeds meer op het klimaat van de Franse westkust, stelt Weer.nl. Voor de jaren ’60 uit de vorige eeuw vroor het gemiddeld 36 nachten per jaar. Tussen 1961 en 1990 was dit langjarig gemiddelde iets gedaald tot 30 vorstdagen, maar tussen 1991 en 2020 nam dit aantal af tot slechts 20 nachten met vorst per jaar. Sinds 2014 komen ook geheel vorstloze winters voor.

Ook sneeuw begint een zeldzaamheid te worden. Viel er vroeger nog op 26 dagen per jaar sneeuw, nu is dat aantal gedaald tot gemiddeld 13 sneeuwdagen. Het aantal dagen met een sneeuwdek is gehalveerd van 12 naar 6. Afgelopen winter viel slechts 1 dag sneeuw, een record voor Zeeland.