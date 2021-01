Noodbevel afgekondigd voor hele stad Apeldoorn

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft voor de hele stad Apeldoorn een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd.

Het noodbevel is zondag om 10.15 uur ingegaan. Hoelang het van kracht blijft, maakt de gemeente later bekend.

Op sociale media worden mensen opgeroepen zondag als protest tegen de coronamaatregelen te gaan ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Ook zouden er geluiden zijn om te verzamelen op het Marktplein. Vorige week zondag liepen soortgelijke protesten in Eindhoven en Amsterdam flink uit de hand.

Heerts zei eerder het ‘koffiedrinken’ op het Zwitsalterrein niet te willen verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is in Nederland. Wel stelde hij een noodverordening en aanwijzingsbesluit in, waarmee de politie meer bevoegdheden heeft om mensen aan te houden en te fouilleren. Die verordening geldt voor dat Zwitsalterrein, de Apeldoornse binnenstad en het gebied rond het NS-station en ging zaterdag om 21.00 uur in en geldt tot maandag 04.30 uur.

De gemeente stelt zondag dat het noodbevel en gewijzigde aanwijzingsbesluit daar een aanvulling op zijn. Waarom de gemeente heeft besloten nu toch met een noodbevel voor de hele bebouwde kom voor de stad Apeldoorn te komen, wil een woordvoerder niet zeggen.

Rond 12.30 uur was het volgens hem rustig in de Gelderse stad. De Gelderse politie twittert zondag over het noodbevel: “De gemeente Apeldoorn heeft een noodbevel afgegeven. Dat betekent dat we mensen kunnen wegsturen”, aldus de politie, die daar ook de hashtag #houhetrustig bij heeft gezet.